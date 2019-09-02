حيطة سد لأصالة تحقق المليون الأول على يوتيوب

القاهرة - لايف ستايل حققت أغنية "حيطة سد" لأصالة نجاحا كبيرا جدا فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على اليوتيوب ضمن أغاني ألبومها الجديد "في قربك"، وقد كسرت حاجز المليون مشاهدة. وتقول كلماتها :" ﻧﺑﻌد ..اﺣﺳن ﻣﺎاﻧﺎ واﻧﺗﺎ ﺑﻧﻌﻧد .. واﺻﻠﯾن ﺣﯾطﮫ ﺳد وﻗﻔﻠت .. ﺟرﺑﻧﺎ ﺣﻠول اﻟﻘرب وﻣﻘدرﻧﺎش ..ﺳﻠم اﻟﻘﻠب ﺳﻛت وأﺗﺄﻟم ..وﻋﻧﯾﻧﺎ اﻟﻠﻲ ﺑﺗﺗﻛﻠم .. ﺑﺗﻘول ان اﺣﻧﺎ اﻟﻘرب ﻣرﯾﺣﻧﺎش .. ھﻧﺗﺟرأ وﻣن ﺣﻛﺎﯾﺗﻧﺎ ﻧﺗﺑرأ ..ده ﺣﺎل اﻟدﻧﯾﺎ ﺑﺗﻔرق ﻣﺎﺑﯾن ﺣب ف ﻗﻠب اﺗﻧﯾن". "حيطة سد" كلمات عمرو المصري، والحان عمر عادل، وتوزيع عمرو الخضري، وجيتار شريف فهمي، وكلارنيت حموسو، وبيز جيتار احمد رجب، وميكس هانى محروس، وتم التسجيل باستوديو M Sound 1. Advertisements قد يهمك ايضاً: أصالة وأحلام ترفضان الإقامة بفندق واحد ياسمين عيسى تُعلّق على تعاون أصالة معه في ألبومها الجديد

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