كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها تالا الرابع بعدما تغيَّر شكلها

احتفلت النجمة اللبنانية كارول سماحة، بعيد ميلاد ابنتها تالا الرابع، ونشرت صورتين لها برفقة الصغيرة التي تغير شكلها تماما عن صورها السابقة، وعلقت عبر حسابها بموقع إنستقرام برسالة مؤثرة وجهت فيها الشكر إلى تالا لأنها منحتها لقب "ماما".

كارول سماحة عايدت ابنتها برسالة باللغة الإنكليزية قالت فيها:كل سنة وأنتي طيبة، يا أحلى ملاك أشكرك على إختياري لأكون ماما وأبارك حياتي بروحك الجميلة خلال الـ4 سنوات الماضية، انت حب حياتي بحسب مجلة "سيدتي".



رسالة كارول لاقت تعليقات عدد من نجمات الفن منهن ماريتا الحلاني والإعلامية ريا ابي راشد، وزميلتها سمير يسري وإنجي علي وفؤاد سركس.

يذكر ان كارول سماحة واجهت مؤخرا العديد من شائعات الطلاق من رجل الأعمال وليد مصطفى وردت عليها بطريقة مثيرة بعدما خلعت خاتم الزواج على الهواء مباشرة لتثبت أنه لا يزال بحوزتها، مؤكدة أنها ملت من نفي هذه الشائعة، وستظل تؤكد أنها مستقرة بحياتها مع زوجها وابنتها تالا.

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