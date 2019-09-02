نادية لطفي تكشف أنها باعت سيارتها حتى تتلقى العلاح

قالت الفنانة نادية لطفي، إنها اضطرت لبيع سيارتها خلال رحلة علاجها في الخارج عندما تعرضت لنزيف في المخ، لافتة إلى أن الفنان زكي فطين عبدالوهاب ليس أول أو آخر فنان يضطر إلى بيع سيارته.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي"، تقديم وائل الإبراشي، أنها اكتشفت موهبة زكي فطين عبد الوهاب في التمثيل، وهي لا تعرف إنه نجل فطين عبدالوهاب، والفنانة الراحلة ليلي مراد.

ولفتت إلى أنها تثق في انتصار زكي فطين عبدالوهاب على مرض السرطان، مضيفًا:"اكتر واحدة مريت بتجارب صعبة في رحلات المرض والحمد لله بقيت زي الفل..وان شاء الله زكي يبقي زي الفل".

وكان الفنان زكي فطين عبد الوهاب، أعلن إصابته بمرض سرطان الرئة، خلال إجرائه بعض الفحوصات الطبية، الشهر الماضي

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