عمرو دياب يتصدر موقع "آي تيونز" بـ 11 أغنية

تصدر المطرب عمرو دياب موقع «أي تيونز» بأغنيته «أنا غير» من ألبومه الجديد، التي طرحها منذ أسابيع قليلة عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب».

كما تصدر عمرو نفس الموقع بـ 11 أغنية مختلفة طرحها في ألبوماته الماضية، متفوقًا على عدد من المطربين العالميين.

وأطلق الهضبة 3 أغان من ألبومه الجديد المنتظر طرحه بالأسواق خلال الأيام المقبلة، وهي «بحبه، أنا غير، يوم تلات».

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وأغنية «أنا غير» أطلقها دياب بتوزيعين مختلفين، وهي من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أسامة الهندى

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