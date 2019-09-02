"مجلة أميركية" سوسن بدر أعادت تعريف قواعد الجمال للمرأة

القاهرة - لايف ستايل
ذكرت مجلة أميركية أن الفنانة سوسن بدر تحدت قواعد الجمال التي عفا عليها الزمن، وأعادت تعريفها من جديد.
وبينت مجلة "أربرز بازار" الأميركية أن سوسن بدر أعادت تعريف المرحلة القادمة من الحركة النسائية في الجمال، وذلك بعد أن أعلنت توقفها عن صبغ شعرها وإظهار جمال ملامحها العمرية التي تناسب الأدوار التي تقوم بها.
وأشارت إلى التدوينة التي نشرتها سوسن بدر على حسابها بموقع "إنستجرام" معلنه أنها قررت أن تحتفظ بلون شعرها الطبيعي ولن تقوم بصبغه مرة أخرى، موضحة أنها تمثل المرأة المصرية الفرعونية نظرا للتشابه الكبير بينها وبين الملكة نفرتيتي حيث لقبت بالسيدة الهاربة من المتحف.
وذكرت أن سوسن بدر تمتع بخبرة كبيرة في التمثيل إلى جانب قدرتها على أداء أدوار معقدة، وأضافت أنها غيرت مفهوم الجمال مرتين، الأول ويتعلق بلون البشرة السمراء، وهو لم يكن معتادا من قبل، والثاني بعد أن قررت الاحتفاظ بملامحها التي تكشف عمرها الحقيقي دون تغيير.
وأضافت أن ملامح الفنانة التي تبلغ من العمر 61 عاما، هي سر قوتها، مبينة أن ثقتها في نفسها ومهارتها وتقبلها لنفسها مكنتها من إثبات نفسها على ساحة الفن العربي
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