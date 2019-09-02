شكرا لقرائتكم خبر عن سارة وفيق مخرجة لفيلم تامر حسنى الجديد "مش أنا".. والتصوير أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد حالياً النجم تامر حسنى للتحضيرات المبدئية لفيلمه الجديد "مش أنا" ، قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى ، من إخراج سارة وفيق، حيث يقدم تامر حسنى المخرجة سارة وفيق لأول مرة فى السينما، الفيلم إنتاج مشترك من بين "سينرجى فيلمز" وتامر حسنى.

وحدد القائمون على الفيلم موعدا مبدئيا مطلع شهر أكتوبر المقبل، للبدء فى التصوير، حيث يعقد صناع الفيلم حالياً جلسات عمل مكثفة لوضع القائمة المبدئية لأسماء الممثلين، والبدء فى التعاقد معهم، فضلا عن اختيار مواقع التصوير والملابس والديكورات وخلافه .

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المخرجة سارة وفيق

يذكر أن تامر حسنى ينتظر حاليا طرح فيلمه "الفلوس" مطلع شهر أكتوبر المقبل، ويشارك فى بطولته زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، نانسى صلاح، وعدد أخر من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، ومى عز الدين، وعلى ربيع، ووزيو، وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.