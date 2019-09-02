شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أمل حجازى بعد عودتها من السعودية: شكراً للأصحاب على تهنئتكم لى بالحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة المعتزلة أمل حجازى، الشكر لكل من حرص على تهنئتها وزيارتها بعد أدائها مناسك الحج لهذا العام، وشاركت أمل جمهورها، بمقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، لصديقاتها يباركون لها فى المنزل، وكتبت أمل على الفيديو قائلة:" شكراً للأصحاب والأحباب على تهنئتكم لي بالحج بحبكم جميعاً".

وأدت الفنانة المعتزلة أمل حجازى، مناسك الحج لهذا العام، وشاركت أمل جمهورها بفيديو لها أثناء تأدية طواف الوداع فى مناسك الحج، وظهرت أمل حجازى فى الفيديو تغطى وجهها خلال طواف الكعبة مع صديقتها ضمن الحجيج، وكتبت أمل على الفيديو قائلة: "طواف الوداع".

وقبل أداء مناسك الحج نشرت أمل حجازى فيديو، تطالب الجميع بمسامحتها وأعلنت أمل حجازي، منذ عام اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، والابتعاد عن الساحة الغنائية وتقديم أغانى دينية فقط، وطرحت أكثر من أغنية دينية منها أغنية بعنوان "لبيك اللهم لبيك وحجابك تاج".