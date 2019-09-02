شكرا لقرائتكم خبر عن لطيقة تروج لحفلها المقبل فى الإسكندرية: جمهورى الغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت المطربة لطيفة لحفلها الغنائى المقرر إقامته فى الإسكندرية يوم 13 سبتمبر المقبل في مدينة اليكس ويست، عبر حسابها بموقع "انستجرام".. ونشرت "لطيفة" صورة لها وعلقت: "جمهورى الغالى في اسكندرية استنونى يوم الجمعة 13 سبتمبر في مدينة اليكس ويست ان شاء الله هنقضي ليله جميلة ". Advertisements وكانت لطيفة أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان المهدية الدولى بتونس، وظهرت فى الحفل وهى ترقص مع الجمهور.

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