شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صور تجمع بريانكا شوبرا وزوجها نيك جوناس فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية بريانكا شوبرا مع زوجها المغني نيك جوناس في نيويورك، ورصدت عدسات المصورين تألق بريانكا في الجينز. الزوجين بريانكا وجوناس يظهران دوما سويا في حالة من الحب والرومانسية ولكن لم تستطع بريانكا حضور حفل MTV والذي أقيم لأول مرة في نيوجيرسي ، لذا قررت شوبرا أن تظهر مدى حبها لزوجها نيك جوناس امام الجميع و كأنها موجودة بالحفل ، وذلك لكي تهنئ جوناس بفوز فريقه " jonas brothers " بحصولهم علي جائزة أفضل أغنية بوب لهذا العام بأغنية " Sucker " ، حيث شاركت زوجها الاحتفال طريقتها الخاصة مستخدمه برنامج تعديل الصور الشهير " فوتوشوب " لتضع صورتها في احطان نيك جوناس على إحدى الصور التي التقطت لفريق " jonas brothers " بالحفل . Advertisements

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