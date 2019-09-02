شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى تبدأ معاينات ديكور أولى مسلسلات رمضان 2020.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة سينرجى التحضيرات الأولية لمسلسلات موسم رمضان 2020، وأول الأعمال التى بدأت فى معاينات الديكور الخاص بها مسلسل "النهاية The End" للنجم يوسف الشريف الذى ينافس بقوة فى السباق الرمضانى المقبل، وسافر فريق العمل إلى دولة الأردن منذ يومين لمعاينة أماكن التصوير، حيث أن هناك أكثر من دولة يتم تصوير المشاهد الخارجية فيها، وذلك يرجع لضخامة المشروع من حيث مواقع التصويروالتجهيزات والملابس والديكورات، ولذلك بدأت الشركة في الاستعدادات للعمل فى وقت مبكر.

وسلم المؤلف عمرو سمير عاطف الـ 9 حلقات الأولى من العمل، ويواصل مؤلف العمل كتابة الحلقات المتبقية استعداداً لإنطلاق التصوير منتصف شهر أكتوبر المقبل حسب خطة صناع العمل والإنتهاء منه قبل حلول شهر رمضان 2020.

ويعود يوسف الشريف بمسلسل "The End النهاية" إلى الدراما الرمضانية العام المقبل بعد غياب عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" فى شهر رمضان 2017، كما يسجل المسلسل التعاون الثالث بين يوسف الشريف وشركة سينرجى بعد "كفر دلهاب" و"القيصر" .