شاهد..كيف احتفلت روجينا ومى سليم بعوة موسم المدراس مع أولادهما ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل اليوم الاثنين عدد من الفنانين بعودة موسم الدراسة، وعودة أبناءهما إلى المدراس، منهم الفنانة مى سليم والتى احتفلت من داخل سيارتها وعبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورة وكتبت عليها: "رجعنا المدرسة تاني.. سنة حلوة على كل ولادنا إن شاء الله".
ونشرت الفنانة روجينا عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام" أيضا صور زوجها الدكتور أشرف زكى مع ابنتهما "مريم" أثناء ذهابها إلى المدرسة، وكتبت على الصورة: العودة إلى المدرسة لمريم زكى.
يذكرأن آن مى سليم تشارك حاليا ً في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وبطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية وجمال شوارعها وشعبها.
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