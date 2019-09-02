شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "الأبواب المغلقة" على ON E يكشف كواليس تصوير البرنامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة on e الموسم الثانى من برنامج " الأبواب المغلقة" الذى تنطلق أولى حلقاته السبت 7 سبتمبر المقبل، ويقدمه الاعلامى الكبير جورج قرداحى، حيث يتناول البرنامج فى هذا الموسم قضايا شائكة سواء إنسانياً أو إجتماعياً.

وبسؤال مخرج البرنامج خيرى سالم، أكد أنه سعيد للغاية بتجربة "الأبواب المغلقة" ، خاصة أنها تجربته الأولى فى البرامج التليفزينية، مشيرا إلى أن الموسم الثانى استغرق تصويره 11 يوماً فقط، علماً بأن المدة المحددة من قبيل الشركة المنتجة للبرنامج كانت 13 يوماً، موضحاً أنه استطاع مع فريق عمله أن يقدموا برنامجاً يفتخر به الجمهور من حيث القضايا والتصوير والتكنيك والضيوف وخلافه .

وأشار خيرى سالم، أن أصعب المشاهد التى تم تصويرها كانت فى المناطق الشعبية، تحديدا فى منطقة بولاق الدكرور، حيث كان الجمهور يلتف حول الاعلامى جورج قرداحى وحول فريق العمل، وهو ما كان يعطل التصوير لساعات، لافتا إلى أنه قدم البرنامج بشكل سينمائى لجذب المشاهد.

يشار إلى أن المخرج خيرى سالم، عمل مخرجاً منفذاً لمدة 10 سنوات، شارك فى مسلسلات منها "موجة حارة" مع المخرج محمد ياسمين، ومسلسل "فرق توقيت" ومسلسل سيدنا السيد، ومسلسل "الالالاند" ومسلسل "أبو البنات" ومسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، كما قدم أفلام "حرب كرموز" وفيلم "كازابلانكا" مع النجم أمير كرارة، إلى أنه انتقل وأصبح مخرجاً صريحاً.