شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد سلمى حايك الـ53...تعرف على أسرار حملها وإنجابها فى سن الـ 41 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة العالمية سلمي حايك بعيد ميلادها الـ 53 ، وهي النجمة التي استطاعت أن توازن بشكل ملحوظ في حياتها المهنية كونها نجمة مذهلة وحياتها الخاصة كزوجة وأم، واليوم احتفالا بعيد ميلادها ننشر بعض أسرار فترة حملها .



سلمي حايك سلمي حايك

أكدت سلمي حايك أنها أصبحت أم في سن الـ 41 عام جعلها بالتأكيد أم جيدة كون هذه الخطوة جاءت متأخرة لحد ما، بينما اعترفت أن الامرارهقها واتعبها، و ذلك حسب موقع " huffpost " .

وكشفت حايك أنها تعرضت خلال فترة الحمل للإصابة بـ " سكري الحمل " و كانت تشعر بحالة غثيان مستمرة طوال التسعة أشهر.

Advertisements

ويلاحظ عادة أصدقاء سلمي حايك أنها تتحدث دائما عن الأمومة وعن ابنتها الوحيدة " فالنتينا " التي تحظي بكل الحب والاهتمام من قبل والديها سلمي وزوجها فرنسوا هينري بينولت.



حايك و زوجها



سلمي وابنتها