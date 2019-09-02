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شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد سلمى حايك الـ53...تعرف على أسرار حملها وإنجابها فى سن الـ 41 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة العالمية سلمي حايك بعيد ميلادها الـ 53 ، وهي النجمة التي استطاعت أن توازن بشكل ملحوظ في حياتها المهنية كونها نجمة مذهلة وحياتها الخاصة كزوجة وأم، واليوم احتفالا بعيد ميلادها ننشر بعض أسرار فترة حملها .
سلمي حايك
أكدت سلمي حايك أنها أصبحت أم في سن الـ 41 عام جعلها بالتأكيد أم جيدة كون هذه الخطوة جاءت متأخرة لحد ما، بينما اعترفت أن الامرارهقها واتعبها، و ذلك حسب موقع " huffpost " .
وكشفت حايك أنها تعرضت خلال فترة الحمل للإصابة بـ " سكري الحمل " و كانت تشعر بحالة غثيان مستمرة طوال التسعة أشهر.
ويلاحظ عادة أصدقاء سلمي حايك أنها تتحدث دائما عن الأمومة وعن ابنتها الوحيدة " فالنتينا " التي تحظي بكل الحب والاهتمام من قبل والديها سلمي وزوجها فرنسوا هينري بينولت.
حايك و زوجها
سلمي وابنتها
سلمي حايك و زوجها
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