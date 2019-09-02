شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف أحيت مريم عامر منيب ذكرى ميلاد والدها ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت مريم عامر منيب، ذكرى ميلاد والدها، والتى تحل اليوم الاثنين، 2 سبتمبر 1963، معبرة عن افتقادها الشديد له.

ونشرت مريم صورة فى طفولتها مع والدها عامر منيب عبر حسابها على " فيس بوك"، وكتبت عليها رسالة مؤثرة "كل سنة و أنت طيب يا نور حياتى وحبى الوحيد، وأجمل ملاك فى الجنة، وأنا ممتنة أنك والدى و كل حاجة فى حياتى، ولسه بولع شمعه كل مرة فى عيد ميلادك، حتى ألقاك مجددا أنا أحبك دائما و إلى الأبد".

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ورحل الفنان عامر منيب، عن عالمنا 2011، بعد صراع مع مرض السرطان.