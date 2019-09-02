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شكرا لقرائتكم خبر عن من أين اختارت بينلوبي كروز فستانها ومجوهراتها في العرض الخاص لفيلمها بفينسيا؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت أمس النجمة العالمية بينلوبي كروز أن تخطف الأنظاروالأضواء نحوها علي السجادة الحمراء وذلك خلال حضورها العرض الأول لفيلم " Wasp Network " والذي أقيم في Sala Grande بفينسيا بإيطاليا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي لعام 2019 " Venice Film Festival " .
اختارت بينلوبي كروز ذات الـ ( 45 عام ) أن تبهرالعالم بإطلالة براقة حيث اختارت فستانها باللون الابيض من مجموعة تصميمات دار أزياء " Ralph & Russo " وهو مزين بالريش و الفصوص اللامعة، في حين اختارت مجوهراتها من " Swarovski " .
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