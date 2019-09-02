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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هند صبرى بإطلالة كلاسيكية بعرض The Laundromat فى مهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمتع النجمة التونسية هند صبري بحضورها فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي لعام 2019 " Venice Film Festival " ، فقد نشرت هند على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" عدة صور التقطت لها على السجادة الحمراء، خلال حضورها العرض الأول لفيلم " The Laundromat " .
ظهرت هند صبري باطلالة كلاسيكية ساحرة والتي لاقت سلسلة طويلة من عبارات الإشادة بذوقها المميز .
يذكر أن فيلم The Laundromat يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم و ابرزهم ميريل ستريب وشارون ستون و جاري أولدمان وانطونيو بانديراس و روبيرت باتريك و غيرهم.
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