شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتحقيق فيلم Joker من 70 إلى 95 مليون دولار في أول أسبوع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فيلم Joker علي الكثيرمن التعليقات الإيجابية بعد عرضه في افتتاح مهرجان فينيسيا للأفلام، ونسب المشاهدات العالية التي حصل عليها آخر تريلر للعمل على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي وصلت إلى 25 مليون مشاهدة.

قام موقع Box Office Pro بتوقع إيرادات الفيلم في أول أسبوع افتتاحى له، حيث رصد الموقع أن الفيلم الجديد من الممكن أن يحقق إيرادات بين 70 مليون إلى 95 مليون دولار، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " comicbook ".

ومن المقرر أن يطرح فيلم الـ Joker فى دور العرض المصرية يوم 2 أكتوبر المقبل، على أن يصل دور العرض الأمريكية يوم 4 أكتوبر المقبل، ويصل إلى باقى الدول حول العالم خلال الشهر.

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كما يضم الفيلم الجديد مجموعة كبيرة من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف كـ عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولار أمريكى.

فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.