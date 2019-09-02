بالفيديو.. صديقات أمل حجازي يحتفلن بعودتها من الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

شاركت الفنانة اللبنانية أمل حجازي جمهورها بمقطع فيديو لها وسط مجموعة من صديقاتها، وهن يحتفلن بعودتها من الحج، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت أمل وسط مجموعة من صديقتها، بمنزلها وعلقت على الفيديو قائلة:" شكرًا للأصحاب والأحباب على تهنئتكم لي بالحج، بحبكم جميعاً".

يذكر أن الفنانة أمل حجازي ارتدت الحجاب منذ 2017، وقدمت بعدها عددًا من الأغاني الدينية