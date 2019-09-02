أحمد صلاح حسني: "ياسمين صبري أبدعت في حكايتي وهتعمل مسلسل كل سنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الفنان أحمد صلاح حسني على الانتقادات التي وجهها البعض لأداء الفنانة ياسمين صبري في إحدى المشاهد الهامة ضمن أحداث مسلسل "حكايتي".

وقال "حسني" في تصريحات خاصة لمصراوي:" المسلسل لاقى صدى جماهيري قوي لأن فريق العمل اجتهد حتى يعطي للجمهور ما يستحقه من خلال عمل قوي متماسك ليس به لفظ خارج، مناسب لجميع أفراد الأسرة، فضلًا عن قصة أحداث المسلسل التي نالت إعجاب قطاع عريض من الجمهور.

وردًا على الانتقادات التي وُجهت للفنانة ياسمين صبري والتي تتعلق بتجسيدها لمشهد وفاة "جميل برسوم البارون" ضمن الأحداث، قال "حسني": الجمهور متنوع وما أحبه البعض لم يعجب البعض الآخر، فمن الصعوبة إرضاء الجميع، لكن في النهاية المسلسل ناجح ومن أهم المسلسلات التي قُدمت، فضلًا عن الحالة التي خلقها بين الجمهور وردود الأفعال الإيجابية التي حققها فمن الصعب الحكم على عمل بالكامل بسبب "مشهد".

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وأضاف: " ياسمين صبري مثلت كويس جدًا وأبدعت وتوقع لها مستقبل باهر وإن شاء الله هيكون لها مسلسل كل عام".

وكان بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا أداء الفنانة ياسمين صبري في مشهد وفاة "جميل برسوم البارون"، الذي تولى تربية" علي" الشخصية التي جسدها أحمد صلاح حسني في المسلسل، بعد وفاة والده، ويُصور المسلسل العلاقة بين الجد والحفيد شديدة القرب والحميمية، وبالتالي فإن لحظة الوفاة يجب أن تكون أكثر لحظات العمل درامية وتأثير، على عكس ما ظهر.

وتدور أحداث المسلسل حول الشابة الجميلة الطموحة "داليدا.. ياسمين صبري"، والتي تشتعل بينها وبين عائلة والدها عداوة بعد موت والدتها، فتقرر ترك العائلة والهرب إلى الإسكندرية لتشق طريقها في عالم تصميم الأزياء، هناك تتعرف على "علي، أحمد صلاح حسني" وتنشأ بينهما علاقة عاطفية.

مسلسل "حكايتي" بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، تامرشلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسي، دنيا المصري، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربي، هبةعبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطي واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.