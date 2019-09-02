صور| هنا الزاهد لأحمد فهمي: فضحتنا.. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علقت الفنانة هنا الزاهد بشكل ساخر على صورة نشرها خطيبها الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أثناء تواجده في روما.

ويظهر فهمي في الصورة وهو يشرب من مياه "نافورة"، لتكتب هنا في تعليقها "إيه اللي بتهببه ده فضحتنا"، ليرد عليها "انتي مالك انتي".

ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من الجمهور، وحرص على التعليق عليها الفنانة لقاء الخميسي، الفنان سليمان عيد، الفنان مصطفى بسيط، والفنانة ياسمين كساب.

يُذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد قدما معًا في رمضان الماضي مسلسل "الواد سيد الشحات"، تأليف إبراهيم خطاب، كريم يوسف، محمد عز الدين، مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي، وشاركهما البطولة الفنان محمد عبدالرحمن، الفنان بيومي فؤاد.