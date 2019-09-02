محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
علقت الفنانة هنا الزاهد بشكل ساخر على صورة نشرها خطيبها الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أثناء تواجده في روما.
ويظهر فهمي في الصورة وهو يشرب من مياه "نافورة"، لتكتب هنا في تعليقها "إيه اللي بتهببه ده فضحتنا"، ليرد عليها "انتي مالك انتي".
ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من الجمهور، وحرص على التعليق عليها الفنانة لقاء الخميسي، الفنان سليمان عيد، الفنان مصطفى بسيط، والفنانة ياسمين كساب.
يُذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد قدما معًا في رمضان الماضي مسلسل "الواد سيد الشحات"، تأليف إبراهيم خطاب، كريم يوسف، محمد عز الدين، مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي، وشاركهما البطولة الفنان محمد عبدالرحمن، الفنان بيومي فؤاد.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| هنا الزاهد لأحمد فهمي: فضحتنا.. والأخير يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.