محمد رمضان يكشف عن صورة مع ابنيه "علي وكنز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعرب النجم محمد رمضان عن حبه لابنيه علي وكنز، وشارك الجمهور بصورة تجمعهم، عبر صفحته الشخصية بـ"إنستجرام". وعلق رمضان على الصورة قائلا: "علي وكنز اللي في الصورة وحنين معاهم في قلبي ربنا يحفظهم ويحميهم ويحفظ أبناءكم جميعا" يذكر أن محمد رمضان أحيا مؤخرًا حفلًا في الساحل الشمالي، قدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه الخاصة. الحفل من إخراج تامر كرم.

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