حسني شتا يكشف تفاصيل دوره في "بحر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

ينتظر الفنان الشاب حسني شتا عرض مسلسه الجديد "بحر" والذي يقوم ببطولته النجم ماجد المصري ومن المقرر عرضه قناة الحياة يوم الاثنين الموافق 2 /9.

وكشف حسني شتا عن دوره بالمسلسل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "قائلًا إن المسلسل يدور في إطار صعيدي اجتماعي إنساني ويبعد عن الثأر والسلاح"، بعكس توقعات البعض عن هذه النوعية من الأعمال.

وأوضح: أول مرة في حياتي ألعب دور "صعيدي"، في الدراما، فهو يجسد دور شار صعيدي يدعى "سالم الراوي"، وهو الشقيق الأصغر لبطل المسلسل الفنان ماجد المصري.

وتابع: "شخصية سالم الراوي تشهد العديد من التحولات التي تغير من أحداث المسلسل، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

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وأكد حسني شتا أنه تم الانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل وتسليم حلقاته لـ قناة الحياة استعدادًا لعرضه مساء اليوم الاثنين.

وأعرب شتا عن سعادته بالتعاون الأول مع الفنان ماجد المصري، وسعادته بتعاونه لثالث مرة مع المخرج أحمد

صالح.

مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج "سينرجي" وبطولة ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبوزهرة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ومنه عرفة.