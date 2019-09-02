محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
استقرت الفنانة سميرة سعيد على طرح ألبومها الجديد بأكمله مع نهاية العام الحالي في بداية موسم الشتاء. وفضلت التراجع عن فكرة طرح أغنية بشكل منفرد الفترة الحالية.
وقالت مصادر مقربة من سميرة في تصريح خاص لـ"الخليج 365" :"انشغال سميرة بتصوير حلقات الموسم الخامس من برنامج "THE VOICE" ،من أبرز الأسباب التي دفعتها للتأجيل.
وقررت طرح أغاني الألبوم كاملًا، وذلك بعد أن كانت تفكر في طرح "إنسان آلي" منفردة خلال الأيام المقبلة".
سميرة بدأت أغسطس الماضي تصوير أولى حلقات خامس مواسم برنامج "THE VOICE"بمشاركة الفنان راغب علامة "العائد بعد غياب"، والإماراتية أحلام، والفنان محمد حماقي.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. سميرة سعيد تؤجل طرح أحدث أغانيها لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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