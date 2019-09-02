كريم قاسم لـ"الخليج 365": الجمهور كان ينتظر "ولاد رزق2" بفارغ الصبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان كريم قاسم إنه وفريق عمل الجزء الثاني من "ولاد رزق"، توقعوا أن يحقق الفيلم نجاحًا نسبيًا قبل طرحه، لكن لم يتخيلوا حجم الإيرادات، وأنه سيكسر الأرقام القياسية في ظل المنافسة القوية التي شهدها موسم عيد الأضحى السينمائي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "توقعاتنا بنجاح الفيلم كانت مبنية على لهفة الجمهور على مشاهدة الجزء الثاني، وانتظارهم له بفارغ الصبر، وهو ما لمسناه من تعليقاتهم".

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وعن فكرة وجود سلاسل سينمائية، بعد الإعلان عن وجود جزء ثالث من "ولاد رزق"، أوضح كريم "ليست سلاسل، فيما يتعلق بفيلمنا سيكون هناك جزء ثالث بدون مقاطعة لأن الفكرة تحتمل ذلك، ولا أجد أن انتشار الأمر شيء غير إيجابي".

وبسؤاله هل حسم مسألة تواجده في الجزء الثالث وهل يشترط أمر بعينه للموافقة، قال "مش قادر أفكر في الموضوع دلوقتي، الفكرة لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن وقد يحتاج الأمر لعامين".

"ولاد رزق 2" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، محمد ممدوح، خالد الصاوي، نسرين أمين، باسم سمرة.