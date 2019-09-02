إصابة حمادة هلال بشرخ في ذراعه

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أُصيب الفنان حمادة هلال بشرخ في ذراعه، إثر سقوطه قبل يومين، ولم يكتشف وقتها حجم إصابته إذ اعتبر أن الأمر حادث طارئ لن يحتاج ذهابه لطبيب.
وعلم "الخليج 365" أن الآلام عاودته، وهو ما دفعه لاستشارة الطبيب الذي كشف عن إصابته بشرخ.
حمادة هلال شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ابن أصول" مع الفنانة سوزان نجم الدين، والفنانة آيتن عامر، تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، وكشف مؤخرًا عن برومو أغنيته الجديدة "أوه لالا".
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