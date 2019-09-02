نجم "مسرح مصر" يحتفل ببدء العام الدراسي بطريقة كوميدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: احتفل نجم "مسرح مصر" الفنان كريم عفيفي بعودة الدراسة وبدء العام الدراسي الجديد، بطريقة كوميدية وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر عفيفي صورة كرتونية له وهو يحمل شنطة المدرسة. Advertisements وكتب: "أظن كفاية بحر وأجازة ودلع لحد كدا يلا بقى نرجع للدراسة ونشوف مستقبلنا بلاش مياصة ربنا معاكم جميعا". يذكر أن كريم عفيفي شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، وصفاء الطوخي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وعرض في رمضان الماضي.

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