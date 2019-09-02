محمد رمضان يحتفل بتصدر "إنساي" الأكثر استماعًا على أنغامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعرب النجم محمد رمضان عن سعادته بتصدر أغنيته "إنساي"، قائمة الأكثر استماعًا ورقم 1 للأسبوع السادس على التوالي، عبر تطبيق "أنغامي". ونشر رمضان عبر خاصية القصص القصيرة بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، صورة من تصدر الأغنية للأسبوع السادس على التوالي. وكتب: "الحمد الله". Advertisements وانهالت التعليقات من الجمهور الذي عبر عن إعجابه بالأغنية. أغنية "إنساي"، هي أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، وحقق حقق 122 مليون مشاهدة، منذ طرحه عبر يوتيوب، الأربعاء، 17 يوليو الماضي.

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