تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تنشر صور جريئة بالمايوه وتعلق:"أنا عذراء"



نشرت الفنانة المصرية الشهيرة منة فضالي، صور جديدة لها من أمام أحد شواطئ فرنسا، حيث كانت تقضي جزء من إجازتها الصيفية هناك، مرتدية “بكيني” باللون “البامبي”، و”برنيطة” على الطريقة المكسيكية.

وعلقت منة على الصور قائلة: “أجمل لغة في العالم هي لغة العيون لأن العشاق هم وحدهم الذين يستطيعون فهمها – أنا امرأة عذراء”.

وأثارت الفنانة المصرية جدلًا واسعًا بسبب تعمدها نشر صورة جريئة وعارية طوال الصيف على شاطئ البحر، وهو ما سبب لها موجة انتقاد كبيرة، وردت عليها بأنها حياتها الشخصية ولا تبالي بتعليق الجمهور أو تدخله في اختياراتها الشخصية.

وبدأت، الفنانة منة فضالي، تصوير فيلمها الجديد ماكو ، وذلك في اللوكيشن الخاص به بحارة شعبية، بالمريوطية شبرامنت.

ومن جانب آخر، تنتظر منة غدًا عرض الحلقات المجمعة من مسلسلها “قيد عائلي”، على شاشة “Dmc”، ليعرض بعدها الحلقات الجديدة التي تم تصويرها مؤخراً، وتجسد فضالي في المسلسل شخصية (كاملة).

وهو من بطولة صلاح عبد الله، عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، منة فضالي، نضال الشافعي، ميرنا وليد، محمد رياض، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج شركة فنون مصر القائم عليها كلا من المنتجين محمد محمود عبد العزيز، وريمون مقار.

— Menna Fadali (@MennaFadali) https://twitter.com/MennaFadali/status/1168469408781615109?ref_src=twsrc%5Etfw