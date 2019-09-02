بعد "ملعون أبو العشق" نجوى كرم ووليد ناصيف يجددان المغامرة مع "بعشق تفاصيلك"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - انشغلت الفنانة نجوى كرم، أمس الأحد بتصوير كليب "بعشق تفاصيلك" تحت إدارة المخرج وليد ناصيف وتم طرح الأغنية على "deezer".
الأغنية من كلمات أحمد ماضي والحان عادل العراقي وتوزيع إستديو طوني سابا، وتم تصويرها في مختلف المناق والمدن اللبنانية عبر الإستعانة بـ 30 كاميرا، بعد فترة من التحضيرات على مدار 25 يوماً.
فكرة كليب "بعشق تفاصيلك" مستوحاة إلى حد ما من فكرة تصوير "ملعون أبو العشق" ولكنها جاءت أكثر تطوراً، حيث شملت مختلف المدن والمناطق اللبنانية بينما تم تصوير "ملعون أبو العشق" في شارع الحمرا في بيروت فقط.
الأغنية باللهجة اللبنانية، وتتميز بلونها البلدي، وعادت من خلالها نجوى كرم إلى أسلوبها الغنائي الذي نجحت وإشتهرت به.
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