كيفن هارت يتعرض لحادث سير وإصابات بالغة في ظهره

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - ذكرت وكالة دوريات الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية أن الممثل العالمي كيفن هارت Kevin Hart أصيب بإصابات بالغة بعد تعرضه لحادث سيارة في لوس أنجلوس.



وأضافت الوكالة في بيان أن هارت (40 عاماً) كان في سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970 في وقت مبكر من صباح الأحد على طريق مولهولاند السريع عندما فقد السائق السيطرة على السيارة مما أدى إلى انقلابها على حافة الطريق.

كيفن هارت





وقالت الوكالة إن السائق جيريد بلاك أصيب أيضاً بشكل خطير في الحادث، لكنه لم يكن يقود تحت تأثير الكحول.



وذكرت أن كيفين هارت، الذي يشتهر بأداء أدوار كوميدية في أفلام مثل (Ride Along)، تمكن من مغادرة موقع الحادث بصحبة راكب ثان لم يتعرض لإصابة شديدة، وتوجه إلى منزله القريب لتلقي الرعاية الطبية.

ثم نُقل هارت إلى مستشفى (نورثريدج هوسبيتال ميديكال سنتر) ليتعالج من إصابات بالغة في ظهره ونقل السائق إلى مستشفى آخر.

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