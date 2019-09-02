أغنية "كل يوم إلك أشتاق" تتخطى حاجز 14 مليون مشاهدة في أسبوعين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 سبتمبر 2019 04:38 مساءً -
أطلق المطرب العراقي سيف نبيل منذ أسبوعين، فيديو كليب أغنية "كل يوم إلك أشتاق" على صفحته الرسمية على "يوتيوب" لتحصد في يومين مليوني مشاهدة، قبل أن تقترب من تخطي حاجز الـ 15 مليون مشاهدة في غضون 15 يوماً فقط.
وقد علق سيف نبيل على سعادته البالغة في لقائه مع "الخليج 365" على تفاعل المشاهدين مع الفيديو كليب الجديد، الذي صور في مصر مع المخرج محمد سامي لمدة أربعة أيام.
يذكر أن كليب "كل يوم الك أشتاق" قد تسبب في أثارة الجدل في الفترة السابقة من خلال تسريب بعض الصور من تصوير الكليب لحادث مروري للمطرب سيف نبيل أثناء تصويره في مصر، ما جعل الجميع يعتقد أن سيف نبيل توفى ليظهر هو ويكذب الإشاعة في اليوم الثاني من تداول الصور.
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