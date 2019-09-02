أصالة تتجاوز الـ 22 مليون مشاهدة بأحدث ألبوماتها "في قربك"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - طرحت النجمة أصالة نصري ألبومها الجديد والذي حمل عنوان "في قربك" كاملاً على قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، حيث سبق وطرحت عدة أغنيات منفردة من الألبوم قبل أن تطرح قبل أيام باقي الأغنيات دفعة واحدة والتي وصل عددها إلى 10 أغنيات.



الأغاني العشر هي «في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك،حيطة سد"



وقد حققت أغاني الألبوم مجمتعةً ما يزيد عن 22 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" حتى كتابة هذه السطور، وذلك بعد أيام قليلة من طرحه.



أغنية «مبقاش سر» كان لها نصيب الأسد بين باقي أغاني الألبوم حيث اقتربت من تحقيق 6 مليون مشاهدة، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد زعيم وتوزيع فهد، ويقول مطلعها:

"مبقاش سر ..

اختياراتي تمللى تندم ..

و ما بوصلش لحاجة تسر

مبقاش سر ..

كل ما احاول يوم اتقدم ..

برجع تانى محلك سر…"







وتلتها أغنية «نكتة بايخة» من كلمات عبدالحميد الحباك وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع فهد، حيث حققت 5 مليون ونصف مشاهدة علماً بأنها كانت هي الأغنية الأولى التي تطرحها أصالة من الألبوم.









أغنية «جابوا سيرته» حققت هي الأخرى نجاحاً لافتاً حيث تجاوزت حاجز الـ 4 مليون مشاهدة وهي من كلمات عبد الرحمن محمد وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم.







فيما تجاوزت أغنيات "حاجة متخصكش"، "جداً جداً"، "حيطة سد"، حاجز المليون مشاهدة.



وكانت أصالة قد أحيت واحدة من أجمل الأمسيات الغنائية في موسم الطائف بالمملكة العربية السعودية قبل أيام قليلة، وسط تفاعل ملفت وحضور تجاوز 2500 فرد، تزينت بهم جنبات مسرح عكاظ الرئيسي.



أصالة نصري تصدح من الطائف: وأخيراً صرت هنا





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