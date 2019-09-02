بالفيديو.. راغب علامة: أحلام تغيّرت قلباً وقالباً

كشف الفنان اللبناني ​راغب علامة​ أن اللقاء مع الفنانة الإماراتية ​أحلام​ على هامش الموسم الجديد من برنامج The Voice كان ودياً، خصوصا ان الكثير من المتابعين كانوا يعتقدون أن الأمور ستكون صاخبة بينهما.

وأشار علامة الى ان الأجواء في تصوير The Voice كانت ممتازة والأصوات جيدة والعلاقة بين المدربين جيدة حيث قال :”كل شيء جيّد، ولا شيء يجمع بيننا كمدرّبين في القرارات. في السابق Arab Idol كانت توجد تركيبة مختلفة”.

وعن لقائه مع الفنانة أحلام قال علامة :”كان ودياً جداً” مؤكداً أنه لم يحصل عتاب بينهما، وأضاف :”كنت قد صرّحت في وقت سابق بأن أحلام ليست السبب المباشر لإنسحابي من Arab Idol، بل هي كانت أحد الأسباب.. كانت لديّ أسباب أخرى.. علاقتي بأحلام تشبه علاقتي ب​سميرة سعيد​ و​محمد حماقي​، وهي علاقة جيدة وودية”.