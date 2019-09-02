الفرح تحول إلى جنازة .. مصرع عروسين يوم زفافهم في الدقهلية

كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 03:52 مساءً - شهدت قرية منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا بالدقهلية في مصر فاجعة أليمة أصابت عائلتين كانوا سيحتفلون بزفاف ابنائهم ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان وتحول الفرح إلى مآتم .

حيث لقى العروسين مصرعهم في حادث سير مروع إثر انقلاب السيارة التي كانت تقلهم إلى قاعة الاحتفالات .

وتوفى أيضا شقيقة العروس وعم العريس الذي كان يقود السيارة .

وبدأت الواقعة بتلقي اللواء ” فاضل عمار ” مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء ” سيد سلطان ” مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي خمس مرات تقل عروسين على طريق المنصورة المحلة .

وانتقلت قوات الشرطة على الفور إلى موقع الحادث وبمعاينة السيارة التي تبين إنها انقلبت 5 مرات وكانت محطمة تماما إثر سيرها بسرعة واصطدامها ببلدوزر بالطريق مما أدى إلى انقلاب السيارة .

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وتم نقل الضحايا إلى مستشفى الطوارئ الجامعي وهم : العروس ” سارة ” وتبلغ من العمر 18 سنة وزوجها محمد 19 عاما وشقيقتها زينب 15 سنة وعم العريس .. وتوفوا جميعا داخل غرفة العناية المركزة .

وأكد تقرير مفتش الصحة وجود كسور وكدمات وسحجات وهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدت إلى الوفاة .

وشيع الآلاف من أبناء مركز ومدينة ” طلخا ” في محافظة الدقهلية جثامين الضحايا وسط حالة كبيرة من الحزن .