- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 03:52 مساءً - شهدت قرية منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا بالدقهلية في مصر فاجعة أليمة أصابت عائلتين كانوا سيحتفلون بزفاف ابنائهم ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان وتحول الفرح إلى مآتم .
حيث لقى العروسين مصرعهم في حادث سير مروع إثر انقلاب السيارة التي كانت تقلهم إلى قاعة الاحتفالات .
وتوفى أيضا شقيقة العروس وعم العريس الذي كان يقود السيارة .
وبدأت الواقعة بتلقي اللواء ” فاضل عمار ” مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء ” سيد سلطان ” مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي خمس مرات تقل عروسين على طريق المنصورة المحلة .
وانتقلت قوات الشرطة على الفور إلى موقع الحادث وبمعاينة السيارة التي تبين إنها انقلبت 5 مرات وكانت محطمة تماما إثر سيرها بسرعة واصطدامها ببلدوزر بالطريق مما أدى إلى انقلاب السيارة .
وتم نقل الضحايا إلى مستشفى الطوارئ الجامعي وهم : العروس ” سارة ” وتبلغ من العمر 18 سنة وزوجها محمد 19 عاما وشقيقتها زينب 15 سنة وعم العريس .. وتوفوا جميعا داخل غرفة العناية المركزة .
وأكد تقرير مفتش الصحة وجود كسور وكدمات وسحجات وهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدت إلى الوفاة .
وشيع الآلاف من أبناء مركز ومدينة ” طلخا ” في محافظة الدقهلية جثامين الضحايا وسط حالة كبيرة من الحزن .
كانت هذه تفاصيل خبر الفرح تحول إلى جنازة .. مصرع عروسين يوم زفافهم في الدقهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.