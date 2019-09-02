كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 03:52 مساءً - احتفل كلا من الإعلامي اللبناني ” وسام بريدي “وعارضة الأزياء التونسية ” ريم السعيدي ” بمرور عامين على زواجهما .
فنشرت ريم السعيدي عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورا من حفل الزفاف أرفقتها برسالة عايدت فيها زوجها وأعربت له من خلالها عن حبها له الذي يزداد يوما بعد يوم وخاصة بعد أن رزقا بطفلتهما ” بيلا ” .
وكتبت ريم في تعليقها على الصورة قائلة : ” إنه اليوم الأكثر عاطفية في حياتي .. منذ عامين تغيرت أشياء كثيرة .. نحن أكثر نضجا وأكثر مسؤولية .. ولكن حبي لك لا يزال كما هو وأقوى مع وصول ملاكنا ولا تزال عيناي تتألقان عندما أنظر إليك وأشكر الله يوميا على إرسالك لي في الوقت المناسب من حياتي .. أحبك زوجي ” .
وأضافت : ” بالمناسبة نحن نتشاجر مثل جميع الأزواج ولكننا لا ننام أبدا من دون أن نتصالح ونقول كلمة ” أحبك ” لبعضنا البعض ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر بصور ورسائل رومانسية .. وسام بريدي وريم السعيدي يحتفلون بعيد زواجهما الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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