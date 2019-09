نقل كيفن هارت إلى المستشفى

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تم نقل الممثل الكوميدي الأمريكي كيفين هارت إلى المستشفى بعد إصابته “بجروح كبيرة في الظهر”، وجاء ذلك أثر تعرضه لحادث سيارة في لوس أنجلوس، منتصف ليل يوم الاثنين 2سبتمبر.

وبحسب دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا فكان النجم العالمي هارت يركب سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970 على طريق مولهولاند السريع وقت وقوع الحادث.

وذكر التقرير أن السائق جاريد بلاك فقد السيطرة على السيارة وارتطم بـ أحد السدود، وأصيب إصابات بالغة، وأكدت الدورية أنه كان طبيعيا وقت الحادثة ولم يكن تحت تأثير الكحوليات.

بينما كشف تقريرالدورية أن هارت نقل إلى المركز الطبي لمستشفى نورثريدج بينما نُقل السائق إلى مستشفى آخر، وفقا للتقريرالذى نشر على موقع ” bbc “.

والجدير بالذكر أن كيفن هارت يشتهر بأدواره الكوميدية في أفلام مثل Ride Along و The Secret Life of Pets، كما انسحب من تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام.