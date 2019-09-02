أسيل عمران تعترف بخروجها عن النص بالمشهد المثير للجدل في «ماذا لو»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة السعودية أسيل عمران للكثير من الانتقادات من جمهورها بسبب أحد مشاهدها في مسلسلها الرمضاني “ماذا لو”.

المشهد الذي أثار الانتقادات، ظهرت خلاله الفنانة السعودية وهي تحتضن زميلاً لها وتقبل رأسه، وهو ما أغضب جمهورها بشدة.

أسيل ردت على هذه الانتقادات، بقولها إن بعض المشاهدين قد يرون أن المشهد كان بارداً ويحتاج إلى إظهار الرومنسية بطريقة أكثر واقعية وأن آخرين قد يشيرون في المقابل إلى أنه لا يمكن تخطي الحدود في هذا الإطار.

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الفنانة السعودية أكدت أن تقبيلها زميلها على رأسه كان مناسباً للمشهد وفي موقعه الصحيح، واعترفت بأن هذا المشهد لم يكن مكتوباً في النص وأنها هي التي أضافته.

وعن سبب إضافتها للمشهد قالت إن القبلة قد تعبر عما لا يمكن قوله بالكلام في معرض انفصال حبيبين بعد 6 سنوات من الارتباط، مؤكدة أن ذلك اختصر الكثير من الكلمات والمشاعر، لافتة إلى أنها وزميلها بكيا بشكل جدي وعاشا الشخصيتين حتى النهاية.

ومسلسل “ماذا لو” من بطولة نور الغندور، وأسيل عمران، ومنذر رياحنة، وعبدالله عبدالرضا، وخالد أمين، وليلى عبدالله، وغرور صفر، وإبراهيم الحساوي، وهو من تأليف فيصل البلوشي وعدنان بالعيس، وهو من إخراج حسين دشتي.