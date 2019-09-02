تامر حسنى يجهز لـ«مش أنا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم والمطرب المصري تامر حسنى، عن تجهيزه لأحدث أفلامه السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم “مش أنا”، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.

وكان النجم المصري قد نشر صورة جديدة بنيو لوك بعد قص شعره عبر حسابه على إنستجرام وعلق عليها قائلا، تحضيرات دخول تصوير فيلمى الجديد بعنوان “مش أنا، وتسجيل أغانيه وتحضيرات تصوير كليب ألبومى القادم، فيلم “مش أنا” قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى”.

تامر حسني أضاف، “اتكلمنا جد شوية نهزر بقى مين هيحلق كدا ويشترك معايا فى حملة نعيما نهاركم عسل”.

والجدير بالذكر أن تامر حسنى، ينتظر عرض فيلمه السينمائى الجديد “الفلوس”، بطولة كل من زينة وخالد الصاوى، عائشة بن أحمد، محمد سلام، تأليف محمد عبد ‏المعطى، وإخراج سعيد الماروق.