والد الممثل ايشان اختار يُرزق بطفل

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يستعد الممثل الشاب إيشان اختار حاليًا لمشروعه الفني الجديد “كيلي بيلي”مع مواطنته الممثلة الصاعدة آنانيا باندي، كما يستعد الممثل أيضًا لاستقبال شقيقه الأصغر، حيث كشف والده الممثل التلفزيوني راجيش اختار مؤخرًا أنه أصبح أبا مجددا بعد 11 عامًا من المصاعب.

يقول تقرير نشره موقع zeenews، إن راجيش، متزوج من الممثلة والمنتجة فاندانا ساجاني، حيث كان متزوجاً من والدة إيشان نيليما عظيم، وهي والدة الفنان شاهيد كابور.

كما قال التقرير إنه على الرغم من أن الطفل قد ولد قبل شهرين، لكن لم يتم الكشف عن ولادته، لأنه يحتاج إلى أن يبقى في وحدة العناية المركزة (NICU) للرعاية ولا يزال بحاجة إلى رعاية خاصة.

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وذكر التقرير أيضًا أنه كان على الاثنين أن يخوضا العديد من حالات فشل التلقيح الاصطناعي والبديلة مع الطفل الذي جاء الى الدنيا أخيراً، والذي أختار له تم تسمية المولود الجديد فانراج كريشنا.

في حديثه عن وصول ابنه ، أخبر راجيش بومباي تايمز: “إنه شعور رائع، لكن هذه الرحلة كانت سلسة، منذ عدة أشهر ، شعرنا بنشوة عندما أخبر الطبيب أن فاندانا تحمل توأمين ، لكن خلال شهرها الثالث ، تم تشخيص حالتها وتعرضت للعلاج في المستشفى”.

وتابع الممثل صاحب الـ 50 عامًا: “بعد بضعة أشهر، تبين أن نمو أحد أطفالنا كان بطيئًا للغاية، وأخيراً فقدناه، كنا بحاجة إلى لإنقاذ الطفل الآخر. وهكذا ، ولد ابننا قبل ثلاثة أشهر من موعده”.