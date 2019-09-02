إيهاب توفيق يشارك حميد الشاعرى في دويتو صعيدي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يشارك النجم المصري إيهاب توفيق مع النجم حميد الشاعرى فى أغنية دويتو من المقرر تسجيلها خلال الأيام القليلة المقبلة وتحمل طابع اللون الصعيدى الخفيف وهى من كلمات الشاعر عوض بدوى، الذى انتهى من كتابتها مؤخرا ويراهن عليها بقوة.
ومن جهه أخري قال شاعر الأغنية، في تصريحات صحفية، إنه يقدم الثنائى فى فكرة مختلفة تهدف إلى العودة لزمن الثمانينات والتسعينات الذى شهد تألق كل من حميد الشاعرى وايهاب توفيق ويتمنى أن تنال اعجاب الجمهور.
وكان الشاعر عوض بدوى، قد انتهى مؤخرا من كتابة ألبوم المطرب ايهاب توفيق الجديد المخصص للأطفال المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويشمل عدد من الأفكار المختلفة ويضم 10 أغانى.
كما طرح إيهاب توفيق مؤخراً أغنية “سينجل” جديدة تحمل اسم “الصيف والبحر”، وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع أحمد عادل وحققت نسب مشاهدة واستماع عالية.
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