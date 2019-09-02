ألبومات جديدة تنعش سوق الغناء بمصر.. عمرو دياب ومصطفى قمر الأبرز

بدأ سوق الغناء في مصر يسترد عافيته بعد طرح عدد من الألبومات الجديدة. حماس النجوم منح موسم الصيف حالة من البهجة وخلق منافسة قوية على الساحة الغنائية إذ تسابق المطربون في تقديم أنماط مختلفة من الموسيقى وطريقة التوزيع.



اللافت للنظر في عام 2019 أيضا كان عودة نجوم التسعينات إلى الساحة مثل النجم مصطفى قمر الغائب منذ عام 2014 ومحمد محيي البعيد عن الساحة منذ 14 عاما



"العين الإخبارية" ترصد في هذا التقرير أحدث الألبومات الغنائية التي تم طرحها تجاريا والتجارب التي يواصل أصحابها التحضير والتسجيل لطرحها خلال أيام

مصطفى قمر





في عام 2014 طرح النجم مصطفى قمر ألبوما غنائيا بعنوان "اطمن" ولم يحقق النجاح المتوقع على مستوى البيع أو النقد الأمر الذي أصاب "قمر" بحالة من الإحباط لذا فضّل الابتعاد عن الساحة عدة سنوات.

وبعد فترة من الابتعاد عاد مصطفى قمر إلى الساحة بألبوم جديد طرحه مؤخرا ويحمل اسم "ضحكت ليا" ويضم 12 أغنية، من بينها: "س من الناس، ومعجب، وضحكت ليا، وحبيبك اللي تحبه، وقفلت السكة، ونفس السيناريو، وعارف، وناوي،" وغيرها من الأغنيات التي تعاون فيها مصطفى قمر مع مجموعة أسماء لامعة من الشعراء والملحنين والموزعين مثل حميد الشاعري وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ووليد سعد وأمير طعيمة.





هيثم شاكر

فى 7 أغسطس الماضي طرح المطرب هيثم شاكر ألبوما غنائيا بعنوان "معرفة قديمة" وفي إطار الترويج أقدم على تصوير أغنية "ما توصونيش" بطريقة الفيديوكليب، ويضم الألبوم 12 أغنية من أبرزها "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى و"إحنا افترقنا"من تأليف رمضان محمد وتوزيع أحمد وجيه، و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد.

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وتسببت محنة المرض التي عاشها هيثم شاكر فى ارتفاع أسهم الألبوم عقب طرحه تجاريا إذ حرص الجمهور على معرفة ومتابعة إنتاج هيثم شاكر بعد تعافيه من المرض وغيابه 5 سنوات عن الساحة.





واما

يعد فريق "واما"من أبرز الفرق الغنائية في مصر ويضم الفنانين نادر حمدي وأحمد فهمي ومحمد نور وأحمد الشامي، وكانت انطلاقه الفرقة في عام 2002 ويحتوي أرشيفهم الغنائي على 4 ألبومات ومؤخراً طرحت الفرقة الألبوم رقم 5 في مسيرتها الفنية.

ويحمل ألبوم فريق واما الجديد اسم "الصيف ابتدى" ويضم 10 أغنيات وتم التعاون فيه مع أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة ونادر عبدالله ومحمد عاطف، ومن الملحنين شارك خالد عز وتامر عاشور وأحمد صالح، ومن أبرز الأغنيات التي ضمها الألبوم "شمس بحر" كلمات تامر حسين وألحان خالد عز ومن توزيع نادر حمدي.





رامي صبري

"فارق معاك" هو اسم الألبوم الجديد الذي طرحه النجم رامي صبري، وهو من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز" ويضم الألبوم 12 أغنية، هي "أنا بابا، وبقابل ناس، وعجبي عليك يا زمان، وحكاية حبنا، وهو فيه كده، وصعبان عليا، وقولت اللي عندي، وأنا بعترفلك بتهتمى" وغيرها.





أصالة

طرحت الفنانة السورية "أصالة" أغنيات ألبومها الجديد الذي اختارت أن يكون بعنوان "في قربك" عبر قناتها على موقع يوتيوب ويضم الألبوم 10 أغنيات منها: "حاجة متخصكش، وجدا جدا، ومبقاش سر، وسابوك، وحيطة سد، ويوم يومين"، وحققت الأغنيات نسبة مشاهدة عالية تخطت حاجز المليونين.

ألبومات في الطريق

ينتطر سوق الغناء في مصر أن يطرح عدد من النجوم ألبوماتهم الجديدة، وفي المقدمة يأتي النجم عمرو دياب الذى طرح 3 أغنيات عبر قناته الخاصة من ألبومه الجديد "أنا غير"، وهي أغنيات "يوم تلات، وبحبه، وأنا غير"، كما يطرح قربيا الفنان محمد محيي ألبومه الجديد خلال أيام ويتعاون فيه مع 3 شعراء جدد، كما انتهى هشام عباس من وضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد الذي يحمل اسم "عامل ضجة"، ومن المقرر طرحه منتصف سبتمبر الجاري.