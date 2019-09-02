"الجميلة والوحش"هكذا وصف شيكو صورته مع نيللي كريم

يقضي عدد من الفنانين، آخر الأيام الصيف في الساحل الشمالي، ويستمتعون بالأجواء الصيفية قبل قدوم فصل الشتاء، وشارك الفنان شيكو جمهوره بصورة تجمعه بالفنانة نيللي كريم أثناء الاستمتاع بالإجازة، عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب شيكو تعليق كوميدى على الصورة قائلا:" الجميلة و الوحش"، و حازت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيه.



ويعرض للفنانة نيللى كريم يعرض حالياً فيلم " الفيل الازرق 2" للنجم كريم عبد العزيز محققا نجاحا كبيرا منذ عرضه فى السينمات، وشارك فى بطولته هند صبرى، إياد نصار، شيرين رضا، خالد الصاوى ، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج سينرجى فيلمز.

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