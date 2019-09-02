شباك التذاكر في البر الرئيسي الصيني يسجل رقما جديدا بحوالي 2.47 مليار دولار

حقق شباك التذاكر الصيفي في البر الرئيسي الصيني رقما جديدا عاليا بـ17.65 مليار يوان (حوالي 2.47 مليار دولار أمريكي)، حسب بيانات من شبكة معلومات الأفلام الصينية .



وفي أغسطس وحده، بلغ إجمالي شباك التذاكر في سوق الأفلام المحلية أكثر من 7.77 مليار يوان، بزيادة 13.71 في المائة على أساس سنوي، مع بيع 219 مليون تذكرة، وفقا لما أفادت تشاينا فيلم نيوز.

كما يعد أغسطس المنقضي الشهر الأول في تاريخ الأفلام الصيني الذي تجاوزت فيه مبيعات شباك التذاكر اليومية فيه 100 مليون يوان.

وعرضت حوالي 130 فيلما صينيا وأجنبيا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية في الصين مع تحقيق 21 منها عائدات بأكثر من 100 مليون يوان، من بينها فيلم الرسوم المتحركة الصيني "نه تشا" الذي قاد السوق مع إجمالي مبيعات 4.68 مليار يوان بحلول 31 أغسطس.

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