شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده ..عامر منيب يكشف فى حوار نادر سبب عشقه للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكري ميلاد النجم الراحل عامر منيب الذى صدم جمهوره وأحباءه بعد رحيله فى سن صغيرة بعدما تمكن من نيل شهرة واسعة من خلال أغانيه وأربعة أفلام قام ببطولتها خلال مسيرته الفنية.

عامر منيب الذى ولد زي النهارده تطرق خلال حوار نادر له إلى رأيه فى أهمية السينما ودورها بالنسبة للمطرب، بالإضافة إلى كشفه كواليس رغبته فى العمل على تجربة درامية يضيفها إلى مشواره الفني ومن خلال فيديو نادر نسلط الضوء عليه فى ذكري ميلاده.