شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل الفنان فؤاد شفيق..حكاية 10 سنوات قضاها بالسودان رغما عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم 2 سبتمبر ذكرى رحيل الفنان فؤاد شفيق الذي يعتبر أحد أهم النجوم الذين ساهموا في الحركة الفنية والسينمائية بتاريخها.



مع حسين رياض

ربما لا يعرف كثيرون أن الفنان الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم هو الشقيق الاصغر للفنان حسين رياض، وقد عشق الفن كأخيه إلا أن والده وقف أمامه وحال دون استمراره فيه لفترة طويلة لدرجة دفعته إلى ارساله الي السودان من خلال وظيفة يشغلها هناك، وبالفعل استمر هناك حتي عام 1914 الذى شهد وفاة والده ليترك وظيفته بقسم الري حينها ويعود إلي مصر عام 1924 بعد 10 سنوات قضاها هناك ليلتحق بمجال الفن الذى رغب والده فى إبعاده عنه بحجة أنه سيأخذه منه مثلما أخذ أخيه الأكبر.



فؤاد شفيق

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وفور عودته الي مصر أنضم إلي فرقة جورج ابيض المسرحية ثم ألتحق بفرقة رمسيس المسرحية الذى ظل عضوا فيها منذ عام 1935 حتى وفاته، .. ويعد فيلم "المجد الخالد" أول أعماله السينمائية في عام 1935 أمام يوسف وهبي كما شهد فيلم "سلامة في خير " على اشتراكه مع شقيقه الفنان حسين رياض في عمل واحد.



فؤاد شفيق

أيضاً شارك الفنان فؤاد شفيق في العديد من الأعمال المسرحية منها "الف ليله وليله " و"سكة السلامة" .

وحصل الفنان الراحل علي العديد من التكريمات والاوسمة أبرزها تكريم محمد الخامس ملك دولة المغرب عام 1951 وحصوله علي وسام الفنون من الدرجة الاولي عام 1962.