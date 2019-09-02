شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى تستمتع بآخر الأيام الصيفية بمايوه "بيكينى" جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الفنانة منة فضالى، على الاستمتاع بآخر الأيام الصيفية فى الساحل الشمالى، وشاركت جمهورها بصورة جديدة لها وهى تستمتع بإجازتها الصيفية، عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت منة في الصور وهى تجلس على أحد الشواطئ ، مرتدية مايوه بيكينى "بينك".

وأصبحت منة فضالى تستعرض اطلالاتها بالمايوه طوال فترة الصيف الجارى وأثناء تواجدها على البحر، حيث ظهرت أكثر من مرة بالمايوه البكينى فى الأسابيع القليلة الماضية .

يذكر أن منة تنتظر عرض الجزء الثانى من حلقات مسلسل "قيد عائلى" على قناة dmc اضافة إلى انتظارها عرض "أفراح إبليس 2" أيضاً حيث تشارك فى بطولته جمال سليمان وصابرين ومحمود عبد المغنى وكمال أبورية ومنى عبد الغنى ومحمد عادل وهنادى مهنى، ومجموعة كبيرة من النجوم والوجوه الشابة وتأليف مجدى صابر وإخراج أحمد خالد أمين.