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شكرا لقرائتكم خبر عن Givenchy يصنع إطلالة " ميريل ستريب" في عرض فيلم The Laundromat بفينيسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابهرت نجمة الأوسكار الشهيرة ميريل ستريب محبيها و معجبيها بإطلالتها أمس علي السجادة الحمراء و ذلك خلال حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد The Laundromat ، و ذلك ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي لعام 2019 " Venice Film Festival " .
وكان تركيز قطاع كبيرمن المعنيين بالأزياء والموضة هو فستان ميريل ستريب ذات الـ ( 70 عام ( و الذي حمل توقيع دار أزياء " Givenchy" و الفستان من الشيفون ضمن مجموعة تصميمات خريف 2019 .
وشارك ميريل ستريب في بطولة فيلم The Laundromat عدد كبير من النجوم و ابرزهم شارون ستون و جاري أولدمان وانطونيو بانديراس و روبيرت باتريك و غيرهم.
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عارضة الازياء التي قدت الفستان لأول مرة علي منصة العرض
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