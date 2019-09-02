شكرا لقرائتكم خبر عن Givenchy يصنع إطلالة " ميريل ستريب" في عرض فيلم The Laundromat بفينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابهرت نجمة الأوسكار الشهيرة ميريل ستريب محبيها و معجبيها بإطلالتها أمس علي السجادة الحمراء و ذلك خلال حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد The Laundromat ، و ذلك ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي لعام 2019 " Venice Film Festival " .

وكان تركيز قطاع كبيرمن المعنيين بالأزياء والموضة هو فستان ميريل ستريب ذات الـ ( 70 عام ( و الذي حمل توقيع دار أزياء " Givenchy" و الفستان من الشيفون ضمن مجموعة تصميمات خريف 2019 .

وشارك ميريل ستريب في بطولة فيلم The Laundromat عدد كبير من النجوم و ابرزهم شارون ستون و جاري أولدمان وانطونيو بانديراس و روبيرت باتريك و غيرهم.



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ميريل ستريب (7)



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