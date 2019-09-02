شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد لأحمد فهمى: "إيه اللى انت بتهببه دا.. فضحتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة هنا الزاهد على صورة نشرها خطيبها الفنان أحمد فهمي عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يظهر بها يشرب من نافورة فى روما. وقالت هنا ساخرة :"ايه اللى انت بتهببه ده .. فضحتنا". Advertisements واشترك الثنائى فى بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض فى رمضان الماضى تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.

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