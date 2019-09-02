شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام وحقائق فى مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية أمس الأحد الستار على فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، وإليكم أرقام هامة عن المهرجان.. تحمل دورة المهرجان رقم 28، واستمر المهرجان 15 يوما قدم خلالها 42 حفل متنوع وكرم في ليلة افتتاحه 10 شخصيات أثرت الحياة الفنية. الليلة الختامية احياها الموسيقار عمر خيرت وشهدت حضور 30 ألفا. Advertisements حضور جماهيري كثيف بحفلات القلعة وصل إلى 15 ألف يوميا. 5 منافذ بيع لتذاكر حفلات القلعة لتفادي الزحام في بداية المهرجان.

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