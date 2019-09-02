شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تحيى حفلا غنائيا بالإسكندرية فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة كارمن سليمان، لإحياء حفل غنائى، يوم الخميس الموافق 12سبتمبر الجاري، فى أحد النوادى بمحافظة الإسكندرية، وتواصل حاليا الاستعداد للحفل بإجراء عدد من البروفات الموسيقية، حيث من المنتظر أن تقدم العديد من المفاجآت لجمهورها.

وطرحت كارمن في رمضان الماضي دعاءً دينيًا بعنوان "سبحانه" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامى سامى.

يذكر آن كارمن سليمان أحيت مؤخراً حفل افتتاح المؤتمر الوطنى السابع للشباب، فى العاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.